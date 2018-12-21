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Падение самолёта на футбольное поле привело к жертвам в США

Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

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Небольшой самолёт Cessna рухнул на футбольное поле в американском штате Джорджия. Инцидент случился на северо-западе города Атланта, недалеко от аэропорта.

В салоне находились четыре человека, трое из которых погибли. Жертвами оказались мужчина 56 лет, и две женщины — медсёстры 50 и 55 лет, сообщает телеканал WSB-TV.

Ещё одна женщина чудом выжила, но госпитализирована в критическом состоянии.

Самолёт упал почти сразу после вылета из аэропорта. Он направлялся в Мемфис. Причины крушения пока не называются. 

По предварительным данным, пилот при падении Cessna пытался увести его подальше от домов местных жителей. Один дом повреждён обломками самолёта, разлетевшимися на 90 метров. Опознать Cessna удалось только по уцелевшему хвосту.

Ранее News.ru сообщал, что украинский многоцелевой истребитель Су-27 разбился при заходе на посадку при выполнении плановых полётов в Житомирской области. В результате крушения погиб лётчик.


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