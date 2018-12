Падение самолёта на футбольное поле привело к жертвам в США

Небольшой самолёт Cessna рухнул на футбольное поле в американском штате Джорджия. Инцидент случился на северо-западе города Атланта, недалеко от аэропорта.

В салоне находились четыре человека, трое из которых погибли. Жертвами оказались мужчина 56 лет, и две женщины — медсёстры 50 и 55 лет, сообщает телеканал WSB-TV.

Ещё одна женщина чудом выжила, но госпитализирована в критическом состоянии.

Самолёт упал почти сразу после вылета из аэропорта. Он направлялся в Мемфис. Причины крушения пока не называются.

Atlanta Fire can confirm a plane crash near Fulton Industrial Pkwy and Donald Lee Hollowell Pkwy. FF’s extinguishing hotspots at this time. There are no survivors. Working to confirm total number of occupants that were on aircraft. Also checking neighborhood for injuries. #AFRD pic.twitter.com/Z3NHPHMVMo