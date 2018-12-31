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Крупный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Спасатели приступили к тушению крупного пожара на складе в городском округе Орехово-Зуево. Площадь горения достигла 500 квадратных метров.

По данным областного главка МЧС, сообщение о ЧП поступило в 10:25.

«Установлено, что происходит открытое горение внутри склада», — сообщили в ведомстве.

Локализовать огонь удалось через час. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее News.ru писал, что все подразделения экстренного реагирования МЧС России в период новогодних праздников будут находиться в режиме повышенной готовности.


#пожар #мчс #ПОДМОСКОВЬЕ #склад #Орехово-Зуево
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