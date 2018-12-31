Крупный пожар вспыхнул на складе в Подмосковье

Спасатели приступили к тушению крупного пожара на складе в городском округе Орехово-Зуево. Площадь горения достигла 500 квадратных метров.
По данным областного главка МЧС, сообщение о ЧП поступило в 10:25.
«Установлено, что происходит открытое горение внутри склада», — сообщили в ведомстве.
Локализовать огонь удалось через час. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее News.ru писал, что все подразделения экстренного реагирования МЧС России в период новогодних праздников будут находиться в режиме повышенной готовности.