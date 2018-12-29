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МЧС объявило о повышенной готовности

EMERCOM of Russia/Globallookpress.com

общество [ версия для печати ]

Все подразделения экстренного реагирования МЧС России в период новогодних праздников будут находиться в режиме повышенной готовности.

«С 29 декабря по 9 января силы и средства МЧС России будут работать в режиме повышенной готовности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

В преддверии праздников ведомство проверило все объекты, задействованные в новогодних мероприятиях, и места продажи пиротехники. Прежде всего были проверены около 55 тысяч учреждений с массовым пребыванием детей и 165 объектов общероссийской ёлки.

Ранее News.ru писал, что российские спасатели и пожарные за 28 лет существования МЧС сохранили более 2 млн человеческих жизней. За этот период ликвидировано свыше 30 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушено более 6 млн пожаров.


#мчс #новыйгод
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