МЧС объявило о повышенной готовности

https://news.ru/storage/news/621ff71432ec9b95f4700e274313c61e/08370297-ae1a-49a2-a3b3-df5835ac8243_850.jpg EMERCOM of Russia/Globallookpress.com

Все подразделения экстренного реагирования МЧС России в период новогодних праздников будут находиться в режиме повышенной готовности.

«С 29 декабря по 9 января силы и средства МЧС России будут работать в режиме повышенной готовности», — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.

В преддверии праздников ведомство проверило все объекты, задействованные в новогодних мероприятиях, и места продажи пиротехники. Прежде всего были проверены около 55 тысяч учреждений с массовым пребыванием детей и 165 объектов общероссийской ёлки.

Ранее News.ru писал, что российские спасатели и пожарные за 28 лет существования МЧС сохранили более 2 млн человеческих жизней. За этот период ликвидировано свыше 30 тыс. чрезвычайных ситуаций, потушено более 6 млн пожаров.