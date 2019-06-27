Авиакомпания «Ангара», которой принадлежал разбившийся в Нижнеангарске самолёт, — крупный сибирский перевозчик со штаб-квартирой в Иркутске. Она имеет один из самых старых в стране авиапарков, состоящем почти целиком из самолётов марки «Антонов»: модели Ан-2, Ан-148 и Ан-24. По среднему возрасту самолётов компания,
За последние годы это уже четвёртое происшествие с рейсами «Ангары». До этого 11 июля 2011 года в результате аварийного приводнения самолёта Ан-24 на реку Обь погибли семь человек. 6 мая 2013 года под Преображенкой (Иркутская область) разбился вертолёт Ми-8, в результате катастрофы погибли девять человек. 30 сентября 2017 года у самолёта Ан-148 (RA-61711), выполнявшего рейс Талакан — Иркутск, во время взлёта загорелся правый двигатель. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту вылета, никто не пострадал.
Кроме того, в 2018 году в якутском аэропорту Ан-24 при посадке повредил три шасси, что напоминает обстоятельства катастрофы в Нижнеангарске 27 июня 2019 года.
Самые молодые самолеты серии Ан-24 выпущены 40 лет назад, они производились с 1962 по 1979 год. Тем не менее он до сих пор остаётся одним из основных самолётов на внутренних перевозках в постсоветских странах. Впрочем, авиаэксперты проблемы в этом не видят.
Они могут летать. У самолётов осуществляется техническая оценка. Вон у американцев летают машины чёрти какого возраста на Аляске. Возраст в принципе не влияет. Главное — это техническое состояние и корректность оценки, — рассказал News.ru специалист по авиационной промышленности Сергей Крутоусов.
По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 170 самолётов Ан-24. В этих происшествиях погибли 2212 человек.
Авиакомпания входит в структуру разветвлённого холдинга «Истлэнд», который, кроме воздушного транспорта, занимается туристическим бизнесом, строительством и эксплуатацией водных парков. Основатели холдинга — бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (2012–2015 годы), а также его старший брат Николай.
При этом,
27 июня самолет Ан-24, бортовой номер 47366 авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск, рейс № 2G-200. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа.
В 10:24 местного времени самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту посёлка Нижнеангарск. При посадке произошло выкатывание воздушного судна со взлётно-посадочной полосы и столкновение с объектами наземной инфраструктуры. В результате столкновения произошёл пожар. Все 43 пассажира были своевременно эвакуированы. Среди пассажиров жертв нет. При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Они имели стаж работы 30 и 35 лет соответственно.