Авиакомпания «Ангара», которой принадлежал разбившийся в Нижнеангарске самолёт, — крупный сибирский перевозчик со штаб-квартирой в Иркутске. Она имеет один из самых старых в стране авиапарков, состоящем почти целиком из самолётов марки «Антонов»: модели Ан-2, Ан-148 и Ан-24. По среднему возрасту самолётов компания, по некоторым оценкам , занимает третье место среди российских авиаперевозчиков.

За последние годы это уже четвёртое происшествие с рейсами «Ангары». До этого 11 июля 2011 года в результате аварийного приводнения самолёта Ан-24 на реку Обь погибли семь человек. 6 мая 2013 года под Преображенкой (Иркутская область) разбился вертолёт Ми-8, в результате катастрофы погибли девять человек. 30 сентября 2017 года у самолёта Ан-148 (RA-61711), выполнявшего рейс Талакан — Иркутск, во время взлёта загорелся правый двигатель. Воздушное судно совершило вынужденную посадку в аэропорту вылета, никто не пострадал.

Кроме того, в 2018 году в якутском аэропорту Ан-24 при посадке повредил три шасси, что напоминает обстоятельства катастрофы в Нижнеангарске 27 июня 2019 года.

Самые молодые самолеты серии Ан-24 выпущены 40 лет назад, они производились с 1962 по 1979 год. Тем не менее он до сих пор остаётся одним из основных самолётов на внутренних перевозках в постсоветских странах. Впрочем, авиаэксперты проблемы в этом не видят.

Они могут летать. У самолётов осуществляется техническая оценка. Вон у американцев летают машины чёрти какого возраста на Аляске. Возраст в принципе не влияет. Главное — это техническое состояние и корректность оценки, — рассказал News.ru специалист по авиационной промышленности Сергей Крутоусов.

По данным сайта Aviation Safety Network, по состоянию на 15 марта 2019 года в общей сложности в результате катастроф и серьёзных аварий были потеряны 170 самолётов Ан-24. В этих происшествиях погибли 2212 человек.

Авиакомпания входит в структуру разветвлённого холдинга «Истлэнд», который, кроме воздушного транспорта, занимается туристическим бизнесом, строительством и эксплуатацией водных парков. Основатели холдинга — бывший губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко (2012–2015 годы), а также его старший брат Николай.

По сообщениям СМИ , став госслужащим, Сергей Ерощенко якобы переписал свои бизнес-активы на близких родственников: так, строительная компания была передана сыну, дочь стала курировать холдинг «Истлэнд» и туристический бизнес, жена — земельные вопросы, авиакомпанию «Ангара» и Восточно-Сибирское речное пароходство.

При этом, по утверждению издания «Руспрес», сама авиакомпания «Ангара» (она имеет форму собственности, не предусматривающую раскрытия бенефициаров) была оформлена на дочь губернатора. Тем не менее за первый год своего губернаторства Ерощенко официально заработал 127 млн рублей. Перед своим назначением на этот пост он был доверенным лицом кандидата в президенты, крупного бизнесмена Михаила Прохорова.

27 июня самолет Ан-24, бортовой номер 47366 авиакомпании «Ангара», следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск, рейс № 2G-200. Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на борту находились 43 пассажира и четыре члена экипажа.

В 10:24 местного времени самолёт совершил аварийную посадку в аэропорту посёлка Нижнеангарск. При посадке произошло выкатывание воздушного судна со взлётно-посадочной полосы и столкновение с объектами наземной инфраструктуры. В результате столкновения произошёл пожар. Все 43 пассажира были своевременно эвакуированы. Среди пассажиров жертв нет. При столкновении погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Они имели стаж работы 30 и 35 лет соответственно.