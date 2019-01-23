Индия подтвердила гибель своих граждан в Чёрном море

https://news.ru/storage/news/294c3b06f5ebe7488b8459d1bfba7f16/cf347cdf-c0a1-43e9-83aa-8785db2b5d51_850.jpg RF Investigative Committee/via Globallookpress.com

Шесть граждан Индии погибли, четверо были спасены при пожаре двух судов в Чёрном море. Информацию подтвердило Министерство иностранных дел страны.

«В связи с судоходным инцидентом в Черном море с участием двух судов — Maestro и Сandy — 21 января 2019 года мы с сожалением сообщаем, что среди индийских моряков, работающих на этих судах, были жертвы», — сказано на сайте ведомства.

МИД Индии выражает соболезнования семьям жертв трагедии.

Два судна, которые перевозили сжиженный газ, загорелись 21 января в нейтральных водах Чёрного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, возник во время передачи топлива с борта на борт.

Среди экипажей были граждане Индии и Турции. В результате ЧП 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Ранее соболезнования близким турецких моряков, погибших во время пожара в Чёрном море, выразил президент Турции Тайип Эрдоган.