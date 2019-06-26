https://static.news.ru/photo/a61d583c-97e8-11e9-9a35-fa163e074e61_1024.jpg Фото: nac.gov.ru

Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в Саратове. Атаку в людном месте готовил россиянин, член группировки ИГ (запрещена в РФ). Его застрелили при задержании.

Известно, что мужчина организовал лабораторию по производству взрывчатки в своём гараже, а также купил средства поражения и компоненты для изготовления бомбы. Действовал он под руководством главарей террористических структур, которым дал присягу.

При задержании преступник оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали, — сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

24 июня Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание в Брюсселе подозреваемого в приготовлении атаки на американское посольство, писал News.ru.