https://static.news.ru/photo/c24c1f28-9691-11e9-86d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/usembassybelgium

Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание в Брюсселе подозреваемого в приготовлении атаки на американское посольство.

Вследствие сведений, указывавших на риск нападения на посольство США, в субботу контртеррористический отдел федеральной полиции задержал М.Г. Сегодня утром он предстал перед судебным следователем, – цитирует сообщение ведомства РИА Новости .

Отмечается, что предполагаемый террорист заключён под стражу. Причастность к противоправным действиям он отрицает. Следствие пока не планирует разглашать дальнейшие подробности дела.

Ранее News.ru писал, что полиция Бельгии и Франции задержала граждан Армении и Украины, занимавшихся контрабандой табачной продукции. У них было изъято около двух миллионов сигарет.