Федеральная прокуратура Бельгии подтвердила задержание в Брюсселе подозреваемого в приготовлении атаки на американское посольство.
Вследствие сведений, указывавших на риск нападения на посольство США, в субботу контртеррористический отдел федеральной полиции задержал М.Г. Сегодня утром он предстал перед судебным следователем, – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Отмечается, что предполагаемый террорист заключён под стражу. Причастность к противоправным действиям он отрицает. Следствие пока не планирует разглашать дальнейшие подробности дела.
Ранее News.ru писал, что полиция Бельгии и Франции задержала граждан Армении и Украины, занимавшихся контрабандой табачной продукции. У них было изъято около двух миллионов сигарет.