Электросамокат впервые насмерть сбил человека в России

https://news.ru/storage/news/78e7357471e5bd9984902d508362d47a/20a8eead-2b9d-4b1c-a0cf-3b6246ca0e11_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

ДТП с участием электросамоката IceWheel S8 произошло в Москве. 34-летний житель столицы сбил на нём 88-летнего пешехода.

От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Инцидент произошёл ещё в июле, однако уголовное дело было возбуждено только сейчас.

Владельца электросамоката ожидает судебное разбирательство, сообщает URA.RU.

Ранее News.ru писал, что ДТП с участием пешеходов произошло в районе дома № 4 по Шипиловской улице на юге Москвы. Водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двух детей.