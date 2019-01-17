Электросамокат впервые насмерть сбил человека в России

ДТП с участием электросамоката IceWheel S8 произошло в Москве. 34-летний житель столицы сбил на нём 88-летнего пешехода.
От полученных ранений пенсионер скончался на месте. Инцидент произошёл ещё в июле, однако уголовное дело было возбуждено только сейчас.
Владельца электросамоката ожидает судебное разбирательство, сообщает URA.RU.
Ранее News.ru писал, что ДТП с участием пешеходов произошло в районе дома № 4 по Шипиловской улице на юге Москвы. Водитель автомобиля совершил наезд на женщину и двух детей.