Человек пострадал при пожаре в Долгопрудном

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Один человек пострадал при пожаре в подмосковном Долгопрудном. Возгорание произошло в доме 17а по улице 1-я Майская.

Пожар на данный момент потушен. Для этого привлекались десять человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Информация о пострадавшем не уточняется.

Ранее News.ru сообщал, что около 30 человек остались без жилья из-за пожара, который полностью уничтожил одноэтажный барак в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. В результате возгорания никто не пострадал.