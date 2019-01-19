USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,718.21 $
МОСКВА-5°C00:06
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Человек пострадал при пожаре в Долгопрудном

50.mchs.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Один человек пострадал при пожаре в подмосковном Долгопрудном. Возгорание произошло в доме 17а по улице 1-я Майская.

Пожар на данный момент потушен. Для этого привлекались десять человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Московской области. Информация о пострадавшем не уточняется.

Ранее News.ru сообщал, что около 30 человек остались без жилья из-за пожара, который полностью уничтожил одноэтажный барак в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. В результате возгорания никто не пострадал.


самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
происшествия 12:03, 19 января 2019
Пожар произошёл в бане в Подмосковье
происшествия 08:23, 19 января 2019
Пожар вспыхнул на складе в Благовещенске
в мире 07:05, 19 января 2019
Второй за сутки пожар вспыхнул на трубопроводе в Мексике
Лента новостей
происшествия 23:46
Пожар унёс жизни трёх человек в Самаре
общество 23:46
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
общество 23:42
Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда
в мире 23:30
ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту
культура 23:23
«Счастливый Лазарь» стал победителем фестиваля в Норвегии
Другие новости
происшествия 23:46
Пожар унёс жизни трёх человек в Самаре
происшествия 22:56
Мужчину ранили ножом в массовом побоище в Москве
происшествия 22:50
Нерадивая мать забыла ребёнка в маршрутке в Йошкар-Оле
происшествия 22:33
Огонь спалил дотла жилище десятков людей под Владимиром
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top