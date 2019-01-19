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Огонь спалил дотла жилище десятков людей под Владимиром

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Около 30 человек остались без жилья из-за пожара, который полностью уничтожил одноэтажный барак в городе Юрьеве-Польском Владимирской области. В результате возгорания никто не пострадал.

Площадь пожара составила более 500 кв. м. Пожарные ликвидировали его более трёх часов, сообщила глава пресс-службы управления МЧС по региону Екатерина Мищенко в беседе с ТАСС.

«Этот дом — старый одноэтажный деревянный барак, огонь распространился моментально, и потушить его было очень сложно, он выгорел полностью. В бараке было прописано 33 человека, из них в нём проживало 24, в том числе восемь детей, в момент пожара в доме находился 21 человек», — сказала представитель министерства.

Она отметила, что были спасены два человека, ещё 19 жильцов оперативно эвакуировали. Всем погорельцам были предложены места в гостиницах, однако они предпочли разместиться у родственников.

Ранее огонь охватил элитный коттедж в подмосковном городе Голицыно. Площадь пожара составила около 350 кв. м. В результате инцидента дом практически полностью выгорел, писал News.ru.


#пожары #Владимирскаяобласть
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