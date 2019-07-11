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Житель Ханты-Мансийского автономного округа, которого обвиняют в угоне самолёта, был под действием наркотиков. Мужчина потребовал от пилотов направить рейс Сургут — Москва в Афганистан.

В крови Шаповалова были обнаружены наркотики. Химия, — приводит ТАСС заявление адвоката, сделанное во время перерыва в судебном заседании по продлению мужчине меры пресечения. Инцидент произошёл 22 января. Вскоре после...