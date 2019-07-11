Число пострадавших при пожаре возле ТЭЦ в подмосковных Мытищах возросло до 12 человек.
11 человек получили ожоги I и II степени, один вертолётом доставлен в ожоговый центр Подольска в тяжёлом состоянии, — заявили в Центре медицины катастроф.
Крупный пожар на территории ТЭЦ-27 удалось локализовать на площади 800 квадратных метров в 13:15 мск.
На месте работают следственная группа в составе криминалистов, следователи первого и второго управлений по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального отдела, писал News.ru.