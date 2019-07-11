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Количество пострадавших при пожаре на ТЭЦ в подмосковных Мытищах увеличилось до 11 человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степеней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Ранее была информация о четырёх сотрудниках станции, которых увезли в ЦРБ. Пожар на ТЭЦ «Северная» произошёл в 11 утра. К месту ЧП...