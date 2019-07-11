Крупный пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.
В 13.15 после пенной атаки пожар локализован на площади 800 квадратных метров, — сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как писал News.ru, количество пострадавших при пожаре на ТЭЦ увеличилось до 11 человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степени. Ранее была информация о четырёх сотрудниках станции, которых увезли в ЦРБ. Пожар на ТЭЦ «Северная» произошёл в 11 утра. К месту ЧП были направлены пожарный поезд и вылетели два вертолета.