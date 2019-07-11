https://static.news.ru/photo/e854967e-a3c4-11e9-955f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: РИА Новости

Количество пострадавших при пожаре на ТЭЦ в подмосковных Мытищах увеличилось до 11 человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степеней.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков. Ранее была информация о четырёх сотрудниках станции, которых увезли в ЦРБ.

Пожар на ТЭЦ «Северная» произошёл в 11 утра. К месту ЧП были направлены пожарный поезд и вылетели два вертолета. Площадь возгорания составила 800 кв.м., писал News.ru.

По данным на 13 часов пламя сбито, но полностью не потушено. В ликвидации пожара участвуют более 150 человек.