Пожарный поезд отправился на территорию ТЭЦ-27 для тушения крупного возгорания.
По словам очевидцев, пламя от пожара на теплоэлектростанции в Мытищах поднялось на несколько десятков метров. Как сообщили в МЧС России, его ликвидацией уже занимаются около 80 человек и 20 единиц техники.
К месту пожара выдвинулся пожарный поезд, — сообщили в ведомстве, передаёт РИА Новости.
Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на место происшествия направлено ещё 50 единиц пожарной техники. Об этом он написал в своём Twitter.
По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь.