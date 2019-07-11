https://static.news.ru/photo/22353bc8-a3c0-11e9-b331-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Пожарный поезд отправился на территорию ТЭЦ-27 для тушения крупного возгорания.

По словам очевидцев, пламя от пожара на теплоэлектростанции в Мытищах поднялось на несколько десятков метров. Как сообщили в МЧС России, его ликвидацией уже занимаются около 80 человек и 20 единиц техники.

К месту пожара выдвинулся пожарный поезд, — сообщили в ведомстве, передаёт РИА Новости .

Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на место происшествия направлено ещё 50 единиц пожарной техники. Об этом он написал в своём Twitter.

По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 11, 2019

ТЭЦ-27 является самой новой электростанцией, снабжающей Москву электроэнергией. Её строительство началось в 1987 году. В качестве топлива на ней используется природный газ.

Ранее News.ru писал, что шесть человек пострадали в результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах. Все пострадавшие имеют ожоги 1-й и 2-й степеней.