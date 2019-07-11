https://static.news.ru/photo/7f0f87aa-a3c9-11e9-8f86-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Следователи областного главка Следственного комитета РФ выехали к месту пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах для проведения проверок.

Следственная группа в составе криминалистов, следователей первого и второго управлений по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального отдела выехали на место пожара, произошедшего на территории Северной ТЭЦ в Мытищах, — передаёт сообщение пресс-службы главка «Интерфакс».

Пожар на ТЭЦ «Северная» произошёл в 11 утра. К месту ЧП был направлен пожарный поезд и вылетели два вертолёта. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным на 13 часов, пламя сбито, но полностью не потушено. В ликвидации пожара участвуют более 150 человек.

Как ранее писал News.ru, крупный пожар на территории ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах удалось локализовать на площади 800 квадратных метров.