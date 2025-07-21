Зона Xiaomi на VK Fest: интерактивное погружение в систему умных устройств

Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и умных устройств Xiaomi, представила интерактивную зону Xiaomi на фестивале VK Fest, который прошел в Москве 19 и 20 июля в Лужниках. Посетители зоны познакомились со смартфонами, умными часами, наушниками, роботами-пылесосами и другими устройствами, которые работают в единой экосистеме, управляемой со смартфона. Особый интерес вызвали смартфоны с оптикой Leica, представленные в фотозоне — гости делали снимки на фоне ярких декораций и сразу получали распечатанные фото, оценивая качество и возможности камер.

В рамках зоны прошли увлекательные активности, демонстрирующие многообразие продуктов бренда. Участники соревновались в скорости, нажимая на кнопки с изображениями устройств Xiaomi, в Лабиринте управляли шариком, проходя через элементы умного дома, участвовали в викторине на знание модельного ряда смартфонов, соревнуясь за звание самого внимательного знатока продукции бренда.

Фото: Пресс-служба VK Fest

За активное участие гости получали mi-коины, которые можно было обменять на подарки: брендированные угощения, временные татуировки и макияж в бьюти-баре или шанс выиграть фирменные аксессуары и гаджеты в автомате-хваталке. Зона Xiaomi на VK Fest стала центром притяжения для тех, кто ценит технологии и инновации. Гости фестиваля не только узнали о продуктах бренда, но и протестировали их в действии.

VK Fest — крупнейший музыкальный и развлекательный фестиваль России. Впервые прошел в Санкт-Петербурге в 2015 году, меньше чем за десять лет стал самым популярным фестивалем России под открытым небом. Фестиваль объединяет продукты соцсети и VK, популярных блогеров и артистов и сотни различных активностей. Ежегодно мероприятие посещают сотни тысяч людей, а онлайн-трансляции собирают десятки миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что Apple впервые лидировала на рынке смартфонов в начале 2025 года с долей 19%. В этот период продажи телефонов во всем мире выросли на 3% в годовом исчислении. На второе место по продажам попал Samsung, на третье — Xiaomi.