В Москве открылась бесплатная экспозиция «Русский Азов» об истории региона

Фото: Пресс-служба Фонда Гуманитарных проектов

В Москве открылась бесплатная выставка «Русский Азов», рассказывающая о ключевых вехах истории этого южнороссийского региона. Экспозиция, созданная в гибридном мультимедийно-стендовом формате, располагается у входа в Останкинский парк. Организаторы проекта Фонд «Перспектива» и Президентский фонд культурных инициатив пояснили, что его цель — вернуть в общественную полемику позитивную оценку понятия «Русский Азов».

Выставка стала продолжением всероссийского проекта, открытого при участии главы Российского исторического общества Сергея Нарышкина. В июне московскую экспозицию «Русский Азов» на ВДНХ посетили российские военные корреспонденты, авторы политических Youtube- и Telegram-каналов, а также известные VK-клиперы и ведущие семейных пабликов. После посещения выставки блогеры предложили организаторам привлечь к экспозиции максимум внимания общественности. Так, по словам, автора Youtube-канала «Главред Борисенко» Дмитрия Борисенко, сегодня молодежь и люди более старшего возраста не всегда воспринимают Приазовье как часть большой России, так как эта связь утеряна.

Такие выставки, как «Русский Азов», посвященные истории Приазовья, важны прежде всего тем, что позволяют восстановить эти разорванные связи. Если сейчас такие выставки внедрить в школы, университеты или привлечь больше внимания к ним, то в будущем эта связь сможет восстановиться, — высказал мнение блогер.

Организаторы учли рекомендации представителей блогосферы и открыли выставку «Русский Азов» в гибридном формате. С помощью 28 выставочных конструкций посетители смогут узнать об истории становления региона, возникновения городов, развития социальной сферы, культуры, истории и военного дела.

Бесплатная уличная выставка начала работать с 17 июля и будет открыта для всех желающих до начала августа.

Экспозиция создавалась в течение двух лет и включает в себя материалы российских архивов и музеев, а также материалы краеведческого музея Мариуполя. Со времени старта проекта выставки прошли также в исторических парках Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Махачкалы, Саратова, Казани, Волгограда, Краснодара, Ставрополя и Пятигорска.