В Москве наградили представителей креативных индустрий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, победивший в номинации «Креативный регион», и мэр Москвы Сергей Собянин (слева направо) во время церемонии вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards

В Москве прошла вторая церемония вручения российской национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. В ходе торжественной церемонии, которая прошла в формате оперной постановки, награду получили победители в 11 номинациях. В этом году кандидатов на получение премии было две тысячи, а победителей выбрало жюри из 100 ведущих экспертов отрасли.

Наибольшее число заявок было в категории «Креативный социальный проект», победителем в которой стал сериал «Трудные подростки» от Национальной Медиа Группы. «Событием года» назвали Московскую неделю моды, которую посетили более 1,6 млн человек. Премию в категории «Образовательный проект» получил Институт гастрономии Сибирского федерального университета, который стал первым в России учебным заведением в сфере гастрономии. По версии Russian Creative Awards «Открытием года» стала VK Play — площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента, запущенная весной текущего года.

Russian Creative Awards — единственная в мире кросс-отраслевая награда, объединяющая все 16 креативных индустрий. Идея ее создания родилась на фест-форуме «Российская креативная неделя», на которой представители власти, бизнеса и креативные лидеры ежегодно обсуждают ключевые вопросы регионального и федерального уровня. Одним из инициаторов премии выступил Cергей Кириенко — первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации.

В Москве ранее состоялась 14-я церемония вручения премии Urban Awards, которая прошла при поддержке Минстроя России и Москомстройинвеста. За прошедшие годы премия стала неотъемлемой частью и отражением эволюции российского рынка недвижимости. Urban Awards отражает ключевые явления и тренды развития индустрии в период серьезных испытаний. Последние несколько лет она функционирует в режиме «чрезвычайного положения», но при этом справилась с переходом на проектное финансирование, резкими валютными скачками и даже пандемией.