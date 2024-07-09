«Одноклассники» покажут фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске»

Фото: Пресс-служба ОК

Социальная сеть «Одноклассники» с 9 по 15 июля покажет серию эксклюзивных трансляций международного ежегодного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Пользователи смогут посмотреть трансляции в официальной группе фестиваля.

Зрителям также будет доступна серия эфиров с Международного конкурса исполнителей эстрадной песни, Международного детского музыкального конкурса, жеребьевки и пресс-конференций. Кроме того, в социальной сети пройдет ряд интервью, где артисты фестиваля пообщаются с прессой и ответят на интересующие вопросы.

В этом году выступят Григорий Лепс, Дима Билан, Ани Лорак, Этери Бериашвили, Мариам Мерабова, Зара, Михаил Турецкий и арт-группа «Хор Турецкого», Любовь Успенская и многие другие.

Ранее стало известно, что социальная сеть «ОК» увеличила в полтора раза объем своего оригинального контента. К концу лета ОК планируют выпустить еще больше эпизодов собственных шоу, чем за этот же период год назад.

До этого "Одноклассники" провели опрос, по результатам которого выяснилось, что 33% блогеров используют нейросети для создания контента. Такое количество проголосовавших считают нейросети своими помощниками и благодаря им выясняют тренды, а также ищут идеи для тематик.