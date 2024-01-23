NEWS.ru поборется за звание «Хедлайнер среди устойчивых СМИ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание NEWS.ru поборется за звание «Хедлайнер среди устойчивых СМИ» в рамках II Национальной премии «Хедлайнеры ESG-принципов». Премия направлена на формирование современной культуры в контексте устойчивого развития и ESG-трансформации бизнеса.

В рамках премии учреждено 12 номинаций. Среди них «Хедлайнер в реализации программ снижения негативного воздействия на окружающую среду», «Хедлайнер в реализации социальных программ внутрикорпоративных и внешних по взаимодействию c обществом», «Хедлайнер в реализации корпоративных программ, направленных на достижение ЦУР и управление рисками в сфере УР» и «Хедлайнер среди устойчивых СМИ. Специальная номинация TV BRICS».

Прием заявок продлится до 25 января. Их можно подать на официальном сайте премии. Итоги подведут 29 февраля 2024 года. Результаты премии будут объявлены в Доме журналиста в Санкт-Петербурге. Лауреатами станут компании и предприниматели, которые реализуют лучшие практики в области устойчивого развития и организуют корпоративные, социальные и экологические проекты.

Российский новостной портал NEWS.ru ранее вошел в шорт-лист «Премии Рунета — 2023» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Ресурс назван «сильным игроком на ниве информационного рынка отечественного медиапространства, задающим высокую планку к качеству новостей».