Портал NEWS.ru вошел в шорт-лист «Премии Рунета — 2023»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский новостной портал NEWS.ru вошел в шорт-лист «Премии Рунета — 2023» в номинации «СМИ и массовые коммуникации». Ресурс назван «сильным игроком на ниве информационного рынка отечественного медиапространства, задающим высокую планку к качеству новостей».

Престижная награда российской интернет-отрасли в этом году будет вручена в юбилейный, 20-й, раз. Организатором конкурса является Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Согласно правилам, финалистами конкурса становятся 10 организаций и проектов в каждой номинации, которые набрали наибольшее число голосов экспертов. Шорт-лист премии формируется на основании голосования экспертного клуба.

Первый этап голосования прошел 5–6 декабря. Затем до 14 декабря эксперты будут определять по три равноправных лауреата в каждой номинации. Четвертого лауреата назовет искусственный интеллект. Победители «Премии Рунета» будут объявлены на торжественной церемонии вручения награды 15 декабря.

Экспертный клуб справился с нелегкой задачей — выбрать по ТОП-10 проектов в каждой номинации. Совсем скоро мы узнаем, кто получит заветную статуэтку и впишет имя в историю Рунета, — отметила исполнительный директор РАЭК Екатерина Демкина.

Премия проходит при участии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, АНО «Цифровая экономика» и ключевых представителей IT-отрасли.

Ранее оргкомитет премии учредил в честь 20-летия специальный приз «10+10», который получат представители российского сегмента интернета и лучшие проекты. Прием заявок закончился 28 ноября.