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05 августа 2025 в 14:41

ЛУКОЙЛ подписал соглашение с производителем техники LGCE в Китае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире ЛУКОЙЛ вместе с Linyi Lingong Machinery Group, производителем техники под брендом LGCE и одним из мировых лидеров рынка спецтехники, в Китае подписали долгосрочное соглашение. Таким образом, ЛУКОЙЛ стал первым производителем оригинальных смазочных материалов под брендом LGCE, который был одобрен штаб-квартирой изготовителя оборудования в Китае.

Данное соглашение включает в себя нормативные требования к фирменной линейке смазочных материалов и антифризов под брендом LGCE. Эта линейка охватывает широкий спектр продукции: моторные масла для дизельных двигателей, трансмиссионные (АКП, МКП) и гидравлические смазочные материалы, антифризы в 20-литровых канистрах и 205-литровых бочках, а также смазки в картушах.

Подписанное техническое соглашение между ЛУКОЙЛом, производителем и его эксклюзивным дистрибьютором в Российской Федерации открывает новую страницу в истории продуктивного сотрудничества в области разработки смазочных материалов. Обе стороны уже приступили к совместным полевым испытаниям новых продуктов на экскаваторах LGCE.

Компанию ЛУКОЙЛ назвали лауреатом премии «Лучшие ESG-проекты России», а также наградили дипломом. Это ежегодное событие отмечает ведущие практики в сферах экологического, социального и корпоративного управления.

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