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Толстой назвал условие возврата России к работе в ПАСЕ

Pravda Komsomolskaya/Russian Look /Global Look Press

политика [ версия для печати ]

Россия будет участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в том случае, если эта структура примет предлагаемые Москвой поправки в регламент и преодолеет кризис. Об этом заявил вице-спикер Госдумы и глава российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Пётр Толстой.

«Ситуация может измениться лишь в том случае, если ПАСЕ сама примет волевое решение по выходу из затянувшегося институционального кризиса и поймет справедливость и неизбежность предлагаемых Россией поправок в Регламент организации», — цитируют Толстого «Известия».

Этот момент парламентарий назвал не прихотью России, а «принципиальным вопросом, который затрагивает интересы всех без исключения национальных делегаций».

«Только в этом случае Россия направит своих парламентариев для участия в работе ПАСЕ в январе 2020 года», — отметил Толстой, добавив, что «пока же старейший европейский парламентский орган находится в руках истеричного, но хорошо организованного антироссийского меньшинства».

Как писал News.ru, ранее Толстой заявил, что ПАСЕ в нынешнем составе не может отменить санкционные статьи регламента, предполагающего лишение полномочий национальных делегаций. Депутаты Госдумы 17 января решили не направлять делегацию от России в ПАСЕ в 2019 году, а также не платить взнос в бюджет Совета Европы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что к кризису в отношениях России и ПАСЕ могут быть причастны США.


#ПАСЕ #ПетрТолстой
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