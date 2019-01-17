Володин обвинил США в разладе между Россией и ПАСЕ

https://news.ru/storage/news/820137c9edb0967b4d7233c0b707e803/eee97705-d78f-4a47-92e7-197b2cbfe59c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США могут быть причастны к кризису в отношениях России и Парламентской ассамблеи Совета Европы.

По его словам, российская сторона видит влияние Соединённых Штатов на ПАСЕ, которая при этом является сугубо европейской, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы решили не направлять делегацию от России в ассамблею в наступившем году, а также не платить взнос в бюджет Совета Европы. По их словам, отношения российской стороны с СЕ по парламентской линии из-за затяжной антироссийской кампании практически приостановлены, а в самой ассамблее начался глубокий системный кризис.