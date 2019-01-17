Госдума не станет формировать делегацию для работы в ПАСЕ

https://news.ru/storage/news/9155acc02c89c96cda7f601b677a1004/9a91b7a7-1122-461b-abf3-4d5e7cbcf1de_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Депутаты Госдумы решили не направлять делегацию от России в ПАСЕ в наступившем году, а также не платить взнос в бюджет Совета Европы.

По их словам, отношения российской стороны с СЕ по парламентской линии из-за затяжной антироссийской кампании практически приостановлены, а в самой ассамблее начался глубокий системный кризис.

В связи с этим российские политики считают, что оснований для возвращения представителей РФ в ассамблею нет.

«Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства», — подчёркивается в принятом ГД заявлении.

Как писал News.ru, ранее заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы в сегодняшнем составе не может отменить санкционные статьи регламента, предполагающего лишение полномочий национальных делегаций. По мнению политика, руководство ПАСЕ, само по себе, беспокоит отсутствие представителей России в работе структуры.