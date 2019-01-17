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Госдума не станет формировать делегацию для работы в ПАСЕ

Сергей Булкин/News.ru

политика [ версия для печати ]

Депутаты Госдумы решили не направлять делегацию от России в ПАСЕ в наступившем году, а также не платить взнос в бюджет Совета Европы.

По их словам, отношения российской стороны с СЕ по парламентской линии из-за затяжной антироссийской кампании практически приостановлены, а в самой ассамблее начался глубокий системный кризис.

В связи с этим российские политики считают, что оснований для возвращения представителей РФ в ассамблею нет.

«Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства», — подчёркивается в принятом ГД заявлении.

Как писал News.ru, ранее заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой сообщил, что Парламентская ассамблея Совета Европы в сегодняшнем составе не может отменить санкционные статьи регламента, предполагающего лишение полномочий национальных делегаций. По мнению политика, руководство ПАСЕ, само по себе, беспокоит отсутствие представителей России в работе структуры.


#госдума #россия #ПАСЕ #советевропы
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