Толстой: нынешний состав ПАСЕ враждебен России

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Парламентская ассамблея Совета Европы в сегодняшнем составе не может отменить санкционные статьи регламента, предполагающего лишение полномочий национальных делегаций, заявил заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой.

По мнению политика, руководство ПАСЕ, само по себе, беспокоит отсутствие представителей России в работе структуры, пишет ТАСС.

«Это ставит абсолютно законным вопрос о легитимности решений ЕСПЧ на территории России. <...> А наше неучастие в выборах генсека Совета Европы в июне поставит вопрос о легитимности всех органов Совета Европы в отношении нашей страны», — добавил парламентарий.

Толстой уверен, что отказ Москвы оплачивать взнос в ПАСЕ и отправлять свою делегацию является ответом на дискриминацию Кремля и «голословные хамские» обвинения.

Ранее News.ru сообщал об утверждении Евросоюзом санкций в отношении так называемых офицеров ГРУ. Из-за событий в Солсбери в чёрном списке значатся семеро якобы сотрудников спецслужб.