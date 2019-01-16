ПАСЕ останется без России и её денег

https://news.ru/storage/news/80c8cfa7473d2026c65ceb7d965ebac8/a8d090ae-eb70-4d87-a171-32b28a47e564_850.jpg Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия вновь откажется уплачивать взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В Госдуме назвали такую меру правильной. Там также заявили, что направлять делегацию страны в ПАСЕ очевидных причин нет.

По словам спикера Думы Вячеслава Володина, возвращение российских парламентариев в организацию лишено смысла в принципе.

«Нет оснований возвращаться в ПАСЕ. Нам нужно принять это решение. Мы его будем предлагать завтра депутатам для обсуждения», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что отказ от уплаты взносов вызван фактически отсутствием возможности для российской делегации быть полноценно представленной в ПАСЕ.

Помимо этого, Совфед принял заявление, в котором сказано, что парламентарии в условиях сохраняющихся дискриминационных мер не видят возможности для участия в деятельности организации.

Работа делегации в ПАСЕ была заблокирована на фоне обострения кризиса на Украине и волны санкций после присоединения Крыма к России. В ответ на это Москва перестала уплачивать взносы. Некоторое время спустя генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд пригрозил исключить страну из организации, если платежи не возобновятся. Российская сторона заявила, что готова к полному разрыву парламентского сотрудничества.