ПАСЕ останется без России и её денег

Россия вновь откажется уплачивать взнос в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). В Госдуме назвали такую меру правильной. Там также заявили, что направлять делегацию страны в ПАСЕ очевидных причин нет.
По словам спикера Думы Вячеслава Володина, возвращение российских парламентариев в организацию лишено смысла в принципе.
«Нет оснований возвращаться в ПАСЕ. Нам нужно принять это решение. Мы его будем предлагать завтра депутатам для обсуждения», — цитирует его РИА Новости.
Он подчеркнул, что отказ от уплаты взносов вызван фактически отсутствием возможности для российской делегации быть полноценно представленной в ПАСЕ.
Помимо этого, Совфед принял заявление, в котором сказано, что парламентарии в условиях сохраняющихся дискриминационных мер не видят возможности для участия в деятельности организации.
Работа делегации в ПАСЕ была заблокирована на фоне обострения кризиса на Украине и волны санкций после присоединения Крыма к России. В ответ на это Москва перестала уплачивать взносы. Некоторое время спустя генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд пригрозил исключить страну из организации, если платежи не возобновятся. Российская сторона заявила, что готова к полному разрыву парламентского сотрудничества.