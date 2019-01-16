Послы ЕС утвердили санкции против «офицеров ГРУ»

https://news.ru/storage/news/3ed07dd932623b78a59204c5de1f3b18/46705cb2-1e0a-4ee5-9fa4-aeca5ad912f8_850.jpg Joel Goodman/Global Look Press

Послы стран Евросоюза утвердили включение в санкционный список по химическому оружию четырёх так называемых сотрудников ГРУ.

По данным источника в структурах организации, под ограничения двое из них попали после событий в Солсбери, а ещё пятеро являются физлицами Сирии.

Он уточнил, что согласование прошло в Брюсселе в рамках заседания подготовительного комитета Совета Евросоюза в составе постпредов.

Источник отметил, что окончательно утвердить список планируется 21 января во время совета по иностранным делам, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, ранее глава МИД Италии Энцо Моаверо Миланези заявил, что с Москвой необходимо поддерживать конструктивный диалог, поэтому санкции, введённые Евросоюзом в отношении России, следует рассматривать только как переходный инструмент. Министр подчеркнул, что ограничения не должны становиться вечной карательной мерой и постоянным наказанием.