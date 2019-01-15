ПАСЕ осудили за дискриминацию по отношению к России

https://news.ru/storage/news/e55e27e57d4a933bcedf17c00bff65f8/75ab9f49-8013-4acc-8596-e4fd5ec7a432_850.jpg Elyxandro Cegarra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство стран — участниц ПАСЕ слепо следуют русофобским призывам, которые озвучивают некоторые государства, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

По его словам, в разрушении европейского межпарламентского диалога «нет ничего хорошего».

«Действуют совершенно дискриминационные нормы в отношении России, когда голосами меньшинства можно определять полномочия или отсутствие таковых у той или иной национальной делегации, о чем мы уже неоднократно говорили. Нас не устраивает регламент работы», — подчеркнул он.

Сенатор добавил, что российская сторона не станет участвовать в работе до тех пор, пока ей не будут обеспечены равноправные и уважительные условия.

При этом он отметил, что «парламентаризм предполагает право высказывать свою точку зрения, а не навязывать кому-либо что угодно», в связи с чем политика организации может вызвать неприятные последствия для неё самой.

Член Совфеда пояснил, что в случае сохранения старых условий Россия может изменить своё отношение к ПАСЕ. Это касается финансирования организации, а также возможного прекращения участия РФ в ней, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что ПАСЕ предложила депутатам Госдумы сформировать делегацию для участия в зимней сессии ассамблеи. В документе указаны критерии того, как именно должна быть сформирована делегация из Российской Федерации. Коллеги из организации рекомендуют соблюдать не только фракционный принцип, но и принцип равноправия полов.