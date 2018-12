Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму

Россия выразила недоумение по поводу радости Украины из-за принятой ООН резолюции по милитаризации Крыма. Дело в том, что поддержали принятие документа меньше трети стран — членов организации, поэтому не совсем понятно, что «празднует» Киев.

Голосование по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя, части Чёрного и Азовского морей, внесённой Украиной, проводилось по системе «две трети голосов». То есть в данном случае учитываются только голоса «за» и «против», а воздержавшиеся — нет, пишет в Twitter первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

I wonder why #Ukraine and its Western “suzerains” celebrate adopted yesterday #UNGA resolution on Militarisation of #Crimea...”. Judging by the number of countries who voted against, abstained or didn’t vote it hardly enjoyed support of 1/3 of GA members, western or pro-western.