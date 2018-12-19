Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму

https://news.ru/storage/news/5e624b4e0d40dd81d6ad09fc68112930/96d0ad6a-2524-4499-a17e-027133220af2_850.jpg Johannes Schmitt-Tegge/dpa/Global Look Press

Россия выразила недоумение по поводу радости Украины из-за принятой ООН резолюции по милитаризации Крыма. Дело в том, что поддержали принятие документа меньше трети стран — членов организации, поэтому не совсем понятно, что «празднует» Киев.

Голосование по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя, части Чёрного и Азовского морей, внесённой Украиной, проводилось по системе «две трети голосов». То есть в данном случае учитываются только голоса «за» и «против», а воздержавшиеся — нет, пишет в Twitter первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

I wonder why #Ukraine and its Western “suzerains” celebrate adopted yesterday #UNGA resolution on Militarisation of #Crimea...”. Judging by the number of countries who voted against, abstained or didn’t vote it hardly enjoyed support of 1/3 of GA members, western or pro-western. — Dmitry Polyanskiy (@Dpol_un) 18 декабря 2018 г.

Документ против России был поддержан 66 голосами, против проголосовали 19 стран, а воздержались — 72, что не пошло в зачёт, как и 34 делегации, которые вообще решили не участвовать в процессе принятия украинской резолюции, но в зале Генассамблеи находились.

«Интересно, почему Украина и её западные „сюзерены“ празднуют принятую вчера Генассамблеей резолюцию о „милитаризации“ Крыма?», — резюмировал Полянский в своём Twitter. И добавил: «Судя по количеству стран, проголосовавших против, воздержавшихся или не проголосовавших, она вряд ли пользовалась поддержкой одной трети членов ГА, западных или прозападных».

Ранее News.ru сообщал, что Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Чёрного морей. Свои голоса за документ отдали представители 66 стран, против проголосовали 19, воздержались — 72.

В резолюции сказано, что присутствие российских военных в Крыму «противоречит национальному суверенитету, независимости и политической целостности Украины». Один из пунктов документа содержит осуждение России за строительство моста через Керченский пролив.