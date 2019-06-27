Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна совсем отказаться от каких-либо санкций.

ПАСЕ — консультативный орган, а не политическая инквизиция, которой она себя возомнила, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что все вводимые ограничительные меры ведут к конфликтам и нарушают равенство стран-участниц организации.

26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций.

Как ранее писал News.ru, лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в ПАСЕ.

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