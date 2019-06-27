https://static.news.ru/photo/45a900d0-98b2-11e9-b788-fa163e074e61_1024.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы должна совсем отказаться от каких-либо санкций.

ПАСЕ — консультативный орган, а не политическая инквизиция, которой она себя возомнила, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Острый кризис в ПАСЕ. Если она хочет быть Ассамблеей диалога, а не Ассамблеей скандалов, то должна отказаться от санкций как таковых. ПАСЕ - консультативный орган, а не политическая инквизиция, к-ой она себя возомнила. Санкции ведут к конфликтам и нарушают равенство стран-членов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июня 2019 г.

Он также отметил, что все вводимые ограничительные меры ведут к конфликтам и нарушают равенство стран-участниц организации.

26 июня 2019 года ПАСЕ подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Таким образом, поправку, которая предлагала отказать делегации РФ, в Совете Европы признали неприемлемой, а требования Украины отклонили. Права Российской Федерации восстановлены в полном объёме без каких-либо санкций.

Как ранее писал News.ru, лидер движения «Парус» Юрий Кот рассказал о реакции делегатов из разных стран на поведение представителей Украины во время заседания в ПАСЕ.