https://static.news.ru/photo/39444386-a23a-11e9-81bb-fa163e074e61_1024.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ британского руководства допустить к участию в открывающейся 10 июля в Лондоне Глобальной конференции по свободе прессы телеканал RT и информагентство Sputnik подрывает авторитет мероприятия.

По его мнению, это самое яркое проявление абсурдности происходящего, которая начинает приобретать затяжной характер. Он подчеркнул, что обсуждение свободы прессы в таких условиях теряет всю серьёзность, передаёт ТАСС .

Мы можем только сожалеть в этой связи, — заявил Песков.

Глобальная конференция по вопросу о свободе прессы пройдёт в Лондоне 10-11 июля. Её основными темами станут защита прав журналистов и противодействие ложным новостям. Проведут мероприятие министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и его канадский коллега Христя Фриланд.

Ранее News.ru писал о том, что прозвучавшие в эфире грузинского телеканала оскорбления в адрес президента РФ неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.