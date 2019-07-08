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Росгидромет начнёт лицензировать частные метеокомпании с 2021 года. К ним будут предъявляться требования, как и государственным службам в этой сфере.

С 1 января 2021 года заработает новый механизм в сфере контроля, надзора в сфере гидрометеорологии и связанных с ней областей. Сначала Росгидромет будет переходить на работу в новых условиях, а...