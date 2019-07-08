Прозвучавшие в эфире грузинского телеканала оскорбления в адрес президента РФ неприемлемы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что всё руководство Грузии — и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента — действительно решительно осудили эту выходку, — отметил Песков.
Он подчеркнул, что такое поведение недостойно грузинского народа, имеющего давнюю историю и богатейшие культурные традиции.
И, конечно, это большой позор для грузин — то, что произошло, — считает представитель Кремля.
По мнению Пескова, обострения русофобских припадков в Грузии связаны с нежеланием властей страны приструнить экстремистски настроенных лиц.
Сенатор Алексей Пушков считает, что Кремль не должен принимать извинений от оппозиционного грузинского телеканала «Рустави 2» за оскорбление президента РФ Владимира Путина даже в том случае, если грузинское СМИ соберётся их принести, писал News.ru.