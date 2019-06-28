https://static.news.ru/photo/06c55812-998b-11e9-bf03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Супруги глав государств приняли участие в культурной программе в ходе саммита G20. Её организовала жена премьер-министра Японии Синдзо Абэ Акиэ.

Первых леди доставили на автобусе в город Киото неподалёку от Осаки. Город, бывший долгое время столицей Японии, привлекает путешественников древними храмами и музеями. Жёны лидеров G20 в Киото пересели в коляски с рикшами, которые доставили их к храму Тофукудзи, передаёт ТАСС .

На территории святилища супруги лидеров покормили разноцветных карпов, которые принято считать одним из символов Японии. После этого они собрались в зал при храме, где прошёл обед и чайная церемония. Программа завершилась совместным фотографированием.

Ранее News.ru писал, что американский президент Дональд Трамп сравнил процедуру фотографирования с российским коллегой Владимиром Путиным после встречи на саммите G20 с церемонией вручения премии «Оскар».