Медведев поздравил Кожемяко с победой на выборах

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил врио губернатора Олега Кожемяко с победой на выборах главы Приморья.
Председатель правительства лично позвонил Кожемяко, не дожидаясь результатов выборов и окончательного подсчёта избирательных бюллетеней, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.
По данным ЦИК РФ, после обработки 90% протоколов Кожемяко набирает 60,87% голосов избирателей и лидирует с большим отрывом от своих соперников.
Как сообщал News.ru, команду администрации Приморского края ждут кадровые изменения в случае победы Олег Кожемяко на выборах. По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время». Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.