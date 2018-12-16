Медведев поздравил Кожемяко с победой на выборах

https://news.ru/storage/news/e0c32b0c6a8e2c590702a10bb2fada6a/75f03cf5-291b-421c-8c27-5d2055297b1a_850.jpg facebook.com/Dmitry.Medvedev

Дмитрий Медведев

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил врио губернатора Олега Кожемяко с победой на выборах главы Приморья.

Председатель правительства лично позвонил Кожемяко, не дожидаясь результатов выборов и окончательного подсчёта избирательных бюллетеней, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

По данным ЦИК РФ, после обработки 90% протоколов Кожемяко набирает 60,87% голосов избирателей и лидирует с большим отрывом от своих соперников.

Как сообщал News.ru, команду администрации Приморского края ждут кадровые изменения в случае победы Олег Кожемяко на выборах. По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время». Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.