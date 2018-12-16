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Кожемяко обновит команду после выборов в Приморье

Олге Кожемяко с супругой vk.com/primorskykray

Олге Кожемяко с супругой

политика [ версия для печати ]

Команду администрации Приморского края ждут кадровые изменения в случае победы Олег Кожемяко на выборах. Самовыдвиженец лидирует с большим отрывом от соперников.

«В случае победы мы будем работать все вместе, обновлять потенциал, команду, которая знает истинное положение дел, которой доверяют люди», — сообщил Кожемяко.

По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время».

«В течение двух месяцев сформирована картина и понимание тех проблем, которые есть, как их нужно решать», — добавил Кожемяко.

Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.

16 декабря в Приморье прошли повторные выборы губернатора.

По данным ЦИК, по итогам обработки 69,41% бюллетеней Кожемяко набирает 59,92% голосов. Его ближайший конкурент, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набирает 26,45%. Алексей Тимченко набрал 5,42%, Роза Чемерис, которая участвует в выборах от партии «За женщин России», получает 3, 94%.

Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (13.00 мск). Явка составила около 40%, что значительно выше явки к вечеру в первом туре сентябрьских выборов. Во время голосования в сети появились фейковые видео с «нарушениями» электорального процесса. Краевой избирательный комитет направил обращения в прокуратуру по этому поводу, писал News.ru.


#Приморье #ОлегКожемяко #голосование
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