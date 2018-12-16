Кожемяко обновит команду после выборов в Приморье

Команду администрации Приморского края ждут кадровые изменения в случае победы Олег Кожемяко на выборах. Самовыдвиженец лидирует с большим отрывом от соперников.
«В случае победы мы будем работать все вместе, обновлять потенциал, команду, которая знает истинное положение дел, которой доверяют люди», — сообщил Кожемяко.
По его словам, в первую очередь нужно будет устранить проблемы, которые «были допущены в Приморье в последнее время».
«В течение двух месяцев сформирована картина и понимание тех проблем, которые есть, как их нужно решать», — добавил Кожемяко.
Он также отметил, что рассчитывает на финансовую помощь федерального центра.
16 декабря в Приморье прошли повторные выборы губернатора.
По данным ЦИК, по итогам обработки 69,41% бюллетеней Кожемяко набирает 59,92% голосов. Его ближайший конкурент, кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко набирает 26,45%. Алексей Тимченко набрал 5,42%, Роза Чемерис, которая участвует в выборах от партии «За женщин России», получает 3, 94%.
Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков. Голосование завершилось в 20.00 по местному времени (13.00 мск). Явка составила около 40%, что значительно выше явки к вечеру в первом туре сентябрьских выборов. Во время голосования в сети появились фейковые видео с «нарушениями» электорального процесса. Краевой избирательный комитет направил обращения в прокуратуру по этому поводу, писал News.ru.