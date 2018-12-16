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Информацию о «вбросах» в Приморье проверит прокуратура

vk.com/izbirkompk

политика [ версия для печати ]

Избирательный комитет Приморского края направил обращения в прокуратуру после появления в сети фейковых видео с «нарушениями» в ходе голосования на выборах губернатора региона.

«По этим фейкам с 309 и 520 участков краевая избирательная комиссия уже направила обращения в прокуратуру», — сообщил РИА Новости член Центральной избирательной комиссии России Евгений Шевченко.

Ранее News.ru писал, что на губернаторских выборах в Приморском крае лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко. После обработки 23,26% бюллетеней за самовыдвиженца Кожемяко отдали голоса 34 тысячи 809 избирателей. Ближайший его преследователь — кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, он набирает 22,60%, за него проголосовали 12 тысяч 170 приморцев.


#выборы #НАРУШЕНИЯ
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