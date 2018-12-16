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Кожемяко уверенно лидирует на выборах главы Приморья

Олег Кожемяко twitter.com/Russian Government/Global Look Press

Олег Кожемяко

политика [ версия для печати ]

На Губернаторских выборах в Приморском крае лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.

После обработки 23,26% бюллетеней за самовыдвиженца Кожемяко отдали голоса 34 тысячи 809 избирателей. Ближайший его преследователь — кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, он набирает 22,60%, за него проголосовали 12 тысяч 170 приморцев.

Третье место на выборах занимает Тимченко Алексей Павлович от «Партии роста», он обогнал кандидата от партии «За женщин России» Розу Чемерис на 473 голоса. 

Как сообщал News.ru, в Приморье закрылись избирательные участки на повторных выборах губернатора. Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков. Они прекратили работу в 20.00 местного времени (13.00 мск). Явка составила около 40%, что значительно выше явки к вечеру в первом туре сентябрьских выборов. 


#выборы #приморскийкрай #Приморье #ОлегКожемяко
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