Жители Приморья выбрали нового губернатора

https://news.ru/storage/news/7a0839777b0be5fb0495b98326fed48d/6642e4bd-cac1-499c-9ef7-35d8a4edffbd_850.jpg Виталий Аньков/РИА Новости

В Приморье закрылись избирательные участки на повторных выборах губернатора. Всего в регионе работало свыше 1,3 тысячи участков. Они прекратили работу в 20.00 местного времени (13.00 мск).

Как сообщает краевой избирком, явка на 18.00 местного времени (11.00 мск) составила 39,57%, что значительно выше явки к вечеру в первом туре сентябрьских выборов. 9 сентября к 18.00 пришли около 26,5% избирателей.

За пост главы Приморья борется врио региона Олег Кожемяко. Он участвует в повторных выборах самовыдвиженцем. Также на должность претендуют Роза Чемерис от партии «За женщин России», Алексей Тимченко от Партии роста и депутат ГД Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Ранее News.ru писал, что во Владивостоке задержаны несколько человек, подозреваемых в скупке голосов на выборах губернатора Приморья.