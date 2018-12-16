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На выборах в Приморье задержали скупщиков голосов

twitter.com/@AmurnetTwit

политика [ версия для печати ]

Полиция Владивостока задержала несколько человек, подозреваемых в скупке голосов на выборах губернатора Приморья. В пользу какого именно кандидата была попытка фальсификации, неизвестно.

Нарушителей задержали во Фрунзенском районе Владивостока, пишет Znak.com. Между тем, полиция уже начала проверку поступившей информации, сообщил член президентского Совета по развитию гражданского общества и прав человека Александр Брод.

Как писал News.ru, сегодня в Приморском крае стартовал второй тур выборов губернатора. За этот пост будут бороться четыре кандидата - врио главы края, самовыдвиженец Олег Кожемяко, депутат ЛДПР Андрей Андрейченко, глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат городской Думы Роза Чемерис. По данным краевого избиркома, по состоянию на 12:00 местного времени явка на избирательные участки составила 13,97%.

Результаты второго тура выборов, который проходил 16 сентября, были отменены после того, как уверенно лидировавший кандидат от КПРФ Андрей Ищенко в последний момент уступил победу единороссу Андрею Тарасенко. Впоследствии Ищенко пожаловался на массовые фальсификации при подсчёте голосов.


#выборы #НАРУШЕНИЯ #приморскийкрай
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