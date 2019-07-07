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Координатор сборщиков подписей сторонницы оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь, который начал работать на юриста ФБК ещё волонтёром, рассказал о нездоровой атмосфере в штабе кандидата в Мосгордуму. По его словам, к тем, кто собирал автографы, относились с пренебрежением.

В конце первой недели работы сборщиков собрали в одном из московских ТЦ. Соболь заявила, что они должны следить друг за другом и вычислять провокаторов и шпионов.

Сказала, что тот факт, что не поймали ни одного «рисовальщика» говорит не о том, что у нас честные сборщики, а что мы плохо работаем, — пояснил он.

Собеседник также рассказал историю трёх сотрудниц, которые собирали подписи. Одной из них понадобилось уехать, в результате они перестали приходить. Проверив страницы девушек, в штабе выяснили, что те подписаны на паблик «Молодой Гвардии» и учатся в одном университете. После этого их уволили без объяснения причин.

Координатор пытался повлиять на ситуацию и остановить происходящее. Однако в коллективе стали выделять специальных проверенных людей и призывать их доносить на остальных. Попытки объяснить, что так поступать нельзя, провалились, сообщает ФАН .

Когда я указывал на то, что с людьми не нужно говорить жестко, людей не нужно допрашивать, возможно, стоит как-то мягко у них поинтересоваться чем-то, это все не принималось во внимание. То есть, в принципе, люди действовали, исходя из своей паранойи, — заметил он.

Также неочевидной для сотрудников была статистика сбора подписей. Сначала сообщалось о 300 в день, потом их стало якобы резко больше, но работники наблюдали совершенно обратную ситуацию. В один из дней все листы собрали и увезли к Соболь домой. В итоге сборщики перестали понимать, сколько бумаг было на самом деле.

Ранее News.ru писал, что активисты Соболь сомневались в открытости её кампании. Они полагали, что около 30% подписей сфальсифицированы.