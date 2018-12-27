Мэр Среднеуральска уволился из-за конфликта с депутатами

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Мэр Среднеуральска после длительного противостояния с депутатами местной думы подал заявление об отставке по собственному желанию. Такое решение он принял после двухчасовой беседы заместителя губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько с парламентариями.

«На протяжении длительного времени нет налаженной работы между думой и администрацией и внутри думы. Раздрай в органах власти. Глава принял решение уйти в отставку, дума приняла», — заявил Бидонько в беседе с «Коммерсант-Урал».

При этом, по его словам, Козлову обещали найти место в местных структурах власти.

По мнению экспертов, разрешение затянувшегося конфликта «работает на репутацию» нового вице-губернатора Свердловской области.

Ранее News.ru писал о том, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял отставку главы департамента молодёжной политики Ольги Глацких, прогремевшую на всю Россию высказыванием о том, что «государство не просило рожать». Она покинула свой пост по собственному желанию.