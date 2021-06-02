Визуальный компромат: зюгановцев грозят лишить фотошопа

Партия «Коммунисты России» — явный спойлер, да ещё не слишком успешный, придуманный и запущенный исключительно для того, чтобы отколоть немного голосов от КПРФ. Надежда в основном на то, что кто-то из слабовидящих просто ошибётся клеточкой в избирательном бюллетене и не туда поставит крестик. Даже театрализованный упор лидера партии «товарища» Максима Сурайкина, успешного бизнесмена в сфере IT-технологий, на следование заветам сталинизма («будем работать по-сталински») большого эффекта не даёт. Никаких процентов на выборах тень Дяди Джо не приносит. Да и приватизировать её непросто — конкурентов слишком много.

Но вот, похоже, сами ли сурайкинцы пришли, или им кто-то остроумно подсказал — к интересной идее. Как представляется, они нащупали слабое звено соперников из компартии Геннадия Зюганова, за которое в ходе нынешней предвыборной кампании будут с большим удовольствием дёргать.

А всё дело в том, что «Коммунисты России» официально обратились в Центризбирком с предложением запретить на грядущих выборах использовать для наглядной агитации портреты кандидатов, подправленные с помощью современных цифровых методов. Это ещё недавно для собственного преукрашивания хватало нескольких фильтров. Теперь появились методы куда тоньше и совершеннее, позволяющие любого Квазимодо превратить почти в Алена Делона.

Максим Сурайкин komros77/vk.com

Конечно, никаких новых правил на этот счёт Центризбирком вводить не будет. Собственно, на это никто изначально и не рассчитывал. Тут важно было поднять проблему, привлечь внимание к феномену, который постепенно стал особенностью современных выборов. Когда с агитационных плакатов и билбордов на потенциального избирателя смотрят писаные красавцы без груза возраста и некогда столь воспетой поэтами седины.

Но и подтекст демарша «Коммунистов России» совершенно очевиден: прежде всего он направлен против главных исторических соперников — КПРФ. Ни для кого не секрет, что партия Зюганова не просто стареет, а дряхлеет на глазах. Приток молодёжи в её ряды крайне ограничен, поскольку потенциальные молодые левые считают команду 76-летнего лидера конформистской, неспособной на решительные действия. Верхушка и партии, и фракции и вовсе визуально напоминает местный совет ветеранов труда.

Конечно, «мои года — моё богатство». Но ведь произвести на избирателя хорошее впечатление своим портретом тоже важно. Дать ему понять, что кандидат в хорошей форме, спортивен. А потому способен достойно выдержать нагрузку активной думской деятельности и отстоять интересы электората. Вот компартия и активно использует презентативные возможности современной компьютерной техники, значительно омолаживая своих кандидатов, которые, мол, ещё о-го-го какие молодцы и красавцы. В самом политическом и физическом соку. По пять сроков в Госдуме отсидели и ещё готовы.

Не удивлюсь, если сурайкинцы пойдут дальше и начнут, например, через социальные сети распространять сразу сдвоенные портреты своих соперников из КПРФ. Один будет представлять из себя реальное фото кандидата, а другой — обработанный портрет для агитации. Такой будет визуальный компромат. Не зря мы уже отмечали, что нынешние выборы могут стать очень интересными.