Зюганов обвинил властей в желании повысить налоги и пенсионный возраст

https://static.news.ru/photo/59b8f73c-72a0-11eb-bc38-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

76-летний лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что российское правительство готовится ввести новые налоги и сборы, а также повысить пенсионный возраст.

Власть готовит почву для введения очередных сборов с населения? О, чудеса, да и только! И это в то время, когда доходы населения падают восьмой год подряд, — написал политик в своём Telegram-канале.

Зюганов подчеркнул, что не удивится, если провластные журналисты опубликуют «просьбу общественности» по повышению пенсионного возраста, а также увеличения налогов.

Политик призвал перестать «обирать наших граждан». Он добавил, что золотовалютных резервов в стране на 44 трлн рублей. Зюганов считает, что нужно развивать производство и увеличить благосостояние народа. Лидер КПРФ напомнил что 60% граждан не имеют граждан и столько же россиян вынуждены экономить на еде. Политик сослался на опрос общественного мнения.

Уже даже сама власть признаёт возможность введения продовольственных карточках для нищих. Или всё это от хорошей жизни? — подытожил политик.

Ранее публицист Александр Невзоров заявил, что Валерий Рашкин в ближайшем будущем сможет сместить Зюганова с поста лидера КПРФ. Он назвал главу партии «престарелым», а спор двух коммунистов «вечной схваткой рогами». Журналист уверен, что Рашкин отхватит «красную корону компартии».

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин допустил введение в стране продовольственных сертификатов для малоимущих. Эту идею поддержал журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, который считает, что это поможет в защите социально незащищённых слоёв населения, а также поддержит отечественного производителя. Изначально идею о введении таких сертификатов озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.