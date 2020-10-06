Слишком тесно: Жириновский пожаловался Путину на здание Госдумы

https://static.news.ru/photo/f76ea188-07e4-11eb-b448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в очередной раз посетовал на недостатки здания Государственной думы. На этот раз он пожаловался на тесноту во время встречи президента Владимир Путина с главами думских фракций.

Лидер социал-демократов отметил, что в помещениях невозможно соблюдать социальную дистанцию, да и в целом строение непригодно для работы парламента.

Узкие коридоры, маленькие кабинеты, в зале депутаты сидят плечом к плечу, — цитирует Жириновского РИА Новости.

Политик отметил, что потенциальные инвесторы готовы покрыть расходы по возведению нового здания. Взамен они просят передать им нынешнюю постройку и выделить участки земли в Новой Москве. Никаких дополнительных расходов из бюджета не потребуется.

Жириновский добавил, что среди парламентских партий только ЛДПР агитирует за строгое соблюдение санитарных норм.

У меня 20 лет на входе в кабинет висит объявление «Никаких рукопожатий, поцелуев и объятий», — напомнил политик.

Он подчеркнул, что стал единственным лидером парламентской фракции, кто сделал прививку.

Здание Госдумы на Охотном Ряду является памятником конструктивизма, построенным в 1930-е как дом Совета труда и обороны. Последний раз оно было отремонтировано 30 лет назад. В 2019 году в фундаменте обнаружили пустоты. На ремонт было выделено 700 млн рублей, однако позже средства решили потратить на иные цели.

В конце 2018 года Управление делами президента заключило новый контракт на проект реконструкции комплекса зданий Госдумы с компанией Михаила Посохина «Моспроект-2». Тогда планировалось добавить ресторан, столовую и два кафе, а также магазин-кулинарию. Кроме того, предполагалось отремонтировать зал заседаний и крышу, на которой собирались надстроить стеклянный купол.

В предыдущий раз Жириновский жаловался на помещения Госдумы в июле. На закрытом собрании депутатов он призвал обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о необходимости строительства нового здания. Политик считает, что его возможно возвести за полтора года.

Лидер ЛДПР тогда отмечал, что сейчас некоторые депутаты вынуждены делить кабинет со своими помощниками. Однако, по его мнению, для нормальных условия работы должны быть хороший кабинет для приёма посетителей, кухня, туалет и комната отдыха. Кроме того, «депутат должен сидеть так, чтобы в двух метрах вокруг него ничего не было», писал NEWS.ru.