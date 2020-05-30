Как и было обещано, 30 мая вновь собирается рабочая группа по конституционным поправкам. Предполагается, что заседание состоится в помещении Общественной палаты РФ в необычном очно-заочном формате. Группа, во всяком случае публично, давно не заседала, хотя если верить её сопредседателю Павлу Крашенинникову, коллеги поддерживали живую рабочую связь с помощью современных средств коммуникации.

Конечно, можно объяснить долгожданное заседание ослаблением режима самоизоляции. Однако сам факт возвращения «конституционников» к своим почётным обязанностям в обстановке, когда политизированная общественность с нетерпением ждёт объявления, наконец, даты плебисцита, вселяет надежду на то, что она на заседании всё-таки прозвучит. По мнению ряда знатоков политических кулис, задержка с проведением голосования, помимо эпидемиологической обстановки, была во многом связана с подковерным торгом элитных группировок, которые заранее стараются чётко зафиксировать своё положение в новой системе политических координат.

Однако совместное заключение Роспотребнадзора и Центризбиркома по поводу технологии проведения голосования по конституционным поправкам в условиях отступающей, но всё ещё опасной пандемии, окончательно снимает все возможные препоны для общероссийского волеизъявления. Теперь новое законодательство позволяет проводить народный плебисцит вне закрытых затхлых помещений, в которых массовое инфицирование коронавирусом наиболее вероятно. Акцент будет сделан на голосование, максимально приближённое к открытым пространствам и чистому воздуху. Его могут организовывать под тентами, в палатках, шатрах и даже в юртах. Какому региону какие формы походных убежищ ближе.

Но если всё-таки голосовать в палатках и быстро развёртываемых надувных комплексах, то очередь из желающих отдать свой голос должна будет выстраиваться снаружи с соблюдением известной ныне всем безопасной дистанции. Пожилых же россиян с энтузиазмом посетят волонтёры с урнами для голосования, причём они могут даже не заходить непосредственно в квартиры. Не забудем и о стопроцентно безопасном электронном голосовании, которое, однако, реально возможно пока только в обеих российских столицах.

Естественно, рабочая группа ещё раз всем нам напомнит, что планируемое голосование — это не референдум, а потому может проводиться по особым правилам. Однако не надо быть пророком в собственном отечестве, чтобы вообразить, что фактически сразу организаторов обвинят в фальсификации подсчёта голосов. Особенно оппозиции не понравится положение, в котором регламентируется постоянное проветривание помещений, когда все должны будут покинуть место голосования. На посту, как утверждают, сможет остаться только глава избирательной комиссии. Не надо иметь большое воображение, чтобы представить реакцию на такое проветривание, когда сами урны будут регулярно оставаться, что называется, без контроля наблюдателей.

В совокупности голосование по новым правилам, без сомнения, обернётся не только разного рода публичными акциями протеста, но и петициями с солидным числом подписей, оправленных в ЕСПЧ, ОБСЕ и Европарламент.

Там, к слову, уже в ответ на подобную петицию, присланную из России в ПАСЕ и набравшую у нас в электронном виде более 100 тысяч подписей, комиссия ассамблеи собирается анализировать суть предлагаемых конституционных поправок. Иными словами, параллельно с подготовкой плебисцита разнообразная право-левая оппозиция заранее будет готовить акции протеста, направленные на общественное и международное непризнание результатов, а также на подтверждение их недостоверности.

Наверняка члены рабочей группы, среди которых есть немало опытных и изощрённых юристов, попытаются заранее дать ответ заочным критикам. Желательно только, чтобы уровень их аргументации не напоминал бы оригинальную мысль Эллы Памфиловой, сравнившей пакет поправок с компотом или комплексным обедом, которые поглощают сразу.