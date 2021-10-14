Зампред исполкома СНГ объяснил, зачем нужно Содружество

Самое важное, что дало Содружество Независимых Государств (СНГ) входящим в него странам, — объединённое оборонное пространство. Оно позволяет защитить население «от посягательств извне». Об этом рассказал для издания «МИР 24» первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

Кроме того, торговля между странами СНГ обеспечивает им экономический рост, заявил Анфимов. Также сотрудничество министерств здравоохранения и соответствующих ведомств помогло бороться с пандемией коронавируса.

Во-первых, передаются наработки, которые есть у нас, и мы получаем соответствующие наработки в виде протоколов лечения и передового опыта борьбы с пандемией. Одна из первых вакцин была разработана в Российской Федерации, она поделилась ей со всеми, потому что прекрасно понимает, что только сообща эту беду можно победить, когда во всех странах будет произведена вакцинация, выработается коллективный иммунитет, через то же самое вакцинирование, — сказал Анфимов.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что внимание США по-прежнему направлено на пространство СНГ. Он считает, что американские власти пытаются разорвать экономические и культурные связи России с Украиной и Грузией.