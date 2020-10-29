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Рябков обсудил с иранским коллегой ситуацию по ядерной сделке

20:50, 29 октября 2020
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков провёл встречу в Москве с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки. Дипломаты выступают за её сохранение и полное выполнение.

Основное внимание было уделено развитию ситуации в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), вопросам взаимодействия России и Ирана, а также других участников СВПД в интересах его сохранения и полноформатного выполнения, — говорится в сообщении МИД РФ.

Также Рябков и Арагчи коснулись других вопросов, которые представляют интерес для России и Ирана.

8 мая 2018 года США вышли из ядерной сделки и ввели против Ирана санкции в сфере нефтяного экспорта. В Тегеране считают, что в нынешнем виде сделка не имеет смысла, поскольку её европейские участники не придерживаются своих обязательств. После этого Иран приступил к поэтапной остановке обязательств по СВПД, которые касаются обогащения урана и исследовательской деятельности. О завершении этого процесса было сообщено в начале января. С 18 октября истекло действие эмбарго на поставки оружия в Иран на экспорт обычных вооружений из этой ближневосточной страны.

Как писал NEWS.ru, США расширили санкции в отношении Ирана. В стоп-лист вошли пять новых физических лиц и 11 компаний.

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