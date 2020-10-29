США расширили санкционный список по Ирану

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Баку ценит роль Тегерана и предложения о посредничестве для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, но это должно быть одобрено обеими сторонами конфликта. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Много раз Иран предлагал свою помощь и посредничество между Азербайджаном и Арменией для того, чтобы найти мирное решение конфликта, его роль посредника должна быть одобрена обеими сторонами, — цитирует его...