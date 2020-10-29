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США расширили санкционный список по Ирану

20:16, 29 октября 2020
Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минфин США внёс в санкционный список по Ирану пять новых физических и 11 юридических лиц.

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