Захарова: высокая оценка ФРГ и Францией действий Киева по Донбассу удивляет

https://static.news.ru/photo/70330620-28c6-11eb-a526-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: mid.ru

Высокая оценка ФРГ и Францией действий властей Украины по выполнению решений саммита в «нормандском формате» по Донбассу вызывает удивление в РФ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Они (ФРГ и Франция. — NEWS.ru), в частности, отметили, что Украина якобы создала условия для улучшения ситуации на пунктах пропуска на линии соприкосновения до наступления зимы и для облегчения положения людей на востоке Украины. Такое вольное обращение с фактами не может не вызывать удивления, — говорится в сообщении на официальном сайте МИД РФ.

Захарова добавила, что в Берлине и Париже знают, что на самом деле одновременное открытие контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда «Золотое» и «Счастье» на линии соприкосновения, которое было запланировано на 10 ноября 2020 года, сорвалось именно по вине Киева.

По словам дипломата, украинское руководство цинично сыграло на стремлении граждан вернуться домой и увидеть родных, обрекая их на бесполезное ожидание в районе участка соприкосновения. Кроме того, считает Захарова, власти Незалежной отказались организовать автобусное сообщение и обеспечить достойные условия перехода, проявляя безразличие к людям, особенно в условиях приближающейся зимы.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

В 2015 году для урегулирования ситуации в Донбассе были разработаны Минские соглашения. Ряд положений второго Минского соглашения включает в себя предоставление отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведение на этих территориях местных выборов. Механизм реализации этих договорённостей должен проходить по так называемой формуле Штайнмайера. После того как результаты выборов будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Ранее NEWS.ru сообщал, что планы украинских властей по созданию лагерей для интернированных из Донбасса схожи с действиями нацистов, создававших концлагеря для расправы над неугодными. Об этом заявил глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.